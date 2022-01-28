Хендрикс не считает, что у него было достаточно шансов проявить себя в «Спартаке»

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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, который на правах аренды перешёл в «Фейеноорд», поделился мнением о своём пребывании в московском клубе.
Хендрикс не считает, что у него было достаточно шансов проявить себя в «Спартаке»
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«До сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор. Просто в спортивном плане, к сожалению, не очень хорошо зарекомендовал себя. Однако не чувствую, что у меня действительно был шанс проявить себя. Жизнь в Москве была прекрасной, всё было хорошо. Я не возвращаюсь с опущенными руками в Нидерланды», — цитирует Хендрикса NOS.nl.

Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. Он выступал за красно-белых с прошлого сезона, а в нынешнем провёл десять матчей за команду, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил об аренде Хендрикса в «Фейеноорд».

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