Хендрикс не считает, что у него было достаточно шансов проявить себя в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, который на правах аренды перешёл в «Фейеноорд», поделился мнением о своём пребывании в московском клубе.

«До сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор. Просто в спортивном плане, к сожалению, не очень хорошо зарекомендовал себя. Однако не чувствую, что у меня действительно был шанс проявить себя. Жизнь в Москве была прекрасной, всё было хорошо. Я не возвращаюсь с опущенными руками в Нидерланды», — цитирует Хендрикса NOS.nl.

Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. Он выступал за красно-белых с прошлого сезона, а в нынешнем провёл десять матчей за команду, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил об аренде Хендрикса в «Фейеноорд».