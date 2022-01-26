«Спартак» объявил об аренде Хендрикса в «Фейеноорд»

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Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс перешёл на правах аренды в роттердамский футбольный клуб «Фейеноорд».
«Спартак» объявил об аренде Хендрикса в «Фейеноорд»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба российского коллектива, арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. При этом нидерландцы будут иметь опцию последующего выкупа контракта игрока. 

Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. Он выступает за красно-белых с прошлого сезона, а в нынешнем провёл десять матчей за команду, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее аргентинский нападающий Эсекьель Понсе рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака».

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