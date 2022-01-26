«Спартак» объявил об аренде Хендрикса в «Фейеноорд»
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Как сообщает пресс-служба российского коллектива, арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. При этом нидерландцы будут иметь опцию последующего выкупа контракта игрока.
Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. Он выступает за красно-белых с прошлого сезона, а в нынешнем провёл десять матчей за команду, не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее аргентинский нападающий Эсекьель Понсе рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака».
Официально: Йоррит Хендрикс перешел в @Feyenoord на правах аренды до конца сезона-2022/23 с возможностью выкупа ⚠️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 26, 2022
Желаем Йорриту успешно проявить себя в новом клубе! Удачи! 💪 pic.twitter.com/ehuVVNa7J6