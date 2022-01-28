Юрист «Спартака»: расписка Газизова взята им со стола Федуна

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Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова выступила с заявлением по поводу судебного разбирательства между владельцем клуба Леонидом Федуном и бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым.
Юрист «Спартака»: расписка Газизова взята им со стола Федуна
  • РИА Новости

«Расписка Газизова — некая бумага, которая была взята им со стола Федуна — это характеризует Шамиля. Его работодателям, наверное, с ним надо быть осторожными», — цитирует Завьялову «Чемпионат».

Она также добавил, что этот документ сложно назвать распиской. По словам юриста, Федун вразброс записывал желания Газизова по трудовому договору.

В настоящий момент специалист работает генеральным директором футбольного клуба «Уфа». Газизов заявил, что Федун обещал ему акции «Спартака», даже написал расписку.

Ранее первый тренер Миранчука заявил, что Гасперини «недооценивал Лёшу».

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