«Ференцварош» уступил «Пушкашу» в первом официальном матче под руководством Черчесова
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Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из города Фелчут.
Победный мяч забил в концовке первого тайма Жоау Нуньес (45-я минута).
Станислав Черчесов провёл свой первый официальный матч во главе «Ференцвароша».
«Ференцварош» (35 очков) лидирует в чемпионате Венгрии. «Пушкаш» (34 очка) идёт на третьей позиции.
Ранее Максим Калиниченко заявил, что Черчесов, смотря в зеркало, может поссориться с самим собой.