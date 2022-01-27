«Ференцварош» уступил «Пушкашу» в первом официальном матче под руководством Черчесова

«Ференцварош» в гостях потерпел поражение от «Пушкаша» в перенесённом матче четвёртого тура чемпионата Венгрии по футболу.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из города Фелчут.

Победный мяч забил в концовке первого тайма Жоау Нуньес (45-я минута).

Станислав Черчесов провёл свой первый официальный матч во главе «Ференцвароша».

«Ференцварош» (35 очков) лидирует в чемпионате Венгрии. «Пушкаш» (34 очка) идёт на третьей позиции.

Ранее Максим Калиниченко заявил, что Черчесов, смотря в зеркало, может поссориться с самим собой.