«Ференцварош» уступил «Пушкашу» в первом официальном матче под руководством Черчесова

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«Ференцварош» в гостях потерпел поражение от «Пушкаша» в перенесённом матче четвёртого тура чемпионата Венгрии по футболу.
«Ференцварош» уступил «Пушкашу» в первом официальном матче под руководством Черчесова
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  • © Pornsawan Sangmanee / EyeEm

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из города Фелчут.

Победный мяч забил в концовке первого тайма Жоау Нуньес (45-я минута).

Станислав Черчесов провёл свой первый официальный матч во главе «Ференцвароша».

«Ференцварош» (35 очков) лидирует в чемпионате Венгрии. «Пушкаш» (34 очка) идёт на третьей позиции.

Ранее Максим Калиниченко заявил, что Черчесов, смотря в зеркало, может поссориться с самим собой.

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