Калиниченко: Черчесов, смотря в зеркало, может с самим собой поссориться

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко рассказал о характере бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Калиниченко: Черчесов, смотря в зеркало, может с самим собой поссориться
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«Для Черчесова слово «я» было превалирующим везде. «Я так сказал», «Я так думаю» и «Я так сделаю». Мы шутили, что он, даже смотря в зеркало, может с самим собой поссориться», — сказал Калиниченко в интервью Глебу Чернявскому на его YouTube-канале.

Он также отметил, что в команде все уважали Черчесова. По мнению футболиста, он всегда был отдельно от команды, но в то же время с ней.

Калиниченко и Черчесов вместе выступали в «Спартаке» в 2002 году.

Ранее Калиниченко заявил, что Федун должен продать «Спартак».

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