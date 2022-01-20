Калиниченко: Федун должен продать «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко рассказал, почему владелец московской команды Леонид Федун должен продать клуб.

«Я просил Федуна продать «Спартак. Погрузившись во всю эту историю, что творится в «Спартаке», моя просьба к Федуну крепнет. И не только потому, что это нужно для «Спартака». Это, наверное, уже нужно и для самого Леонида Арнольдовича», — сказал Калиниченко в интервью Глебу Чернявскому на его YouTube-канале.

Он добавил, что «Спартак», кроме головной боли и потери здоровья, ничего не принесёт Федуну. По мнению Калиниченко, в «Спартаке» идёт некачественное распределение ресурсов.

Он также рассказал, что раньше Федун очень редко появлялся в информационном поле. Футболисты могли редко видеть своего руководителя только на банкетах.

Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» и «Ювентуса» по Азмуну зашли в тупик.