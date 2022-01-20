Калиниченко: Федун должен продать «Спартак»

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко рассказал, почему владелец московской команды Леонид Федун должен продать клуб.
Калиниченко: Федун должен продать «Спартак»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Я просил Федуна продать «Спартак. Погрузившись во всю эту историю, что творится в «Спартаке», моя просьба к Федуну крепнет. И не только потому, что это нужно для «Спартака». Это, наверное, уже нужно и для самого Леонида Арнольдовича», — сказал Калиниченко в интервью Глебу Чернявскому на его YouTube-канале.

Он добавил, что «Спартак», кроме головной боли и потери здоровья, ничего не принесёт Федуну. По мнению Калиниченко, в «Спартаке» идёт некачественное распределение ресурсов.

Он также рассказал, что раньше Федун очень редко появлялся в информационном поле. Футболисты могли редко видеть своего руководителя только на банкетах.

Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» и «Ювентуса» по Азмуну зашли в тупик.

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