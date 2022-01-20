Источник: переговоры «Зенита» и «Ювентуса» по Азмуну зашли в тупик

Короткая ссылка
Санкт-петербургский «Зенит» и туринский «Ювентус» не могут договориться по поводу трансфера иранского форварда Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.
Источник: переговоры «Зенита» и «Ювентуса» по Азмуну зашли в тупик
  • Gettyimages.ru

По информации Tuttosport, переговоры между клубами зашли в тупик. Отмечается, что стороны не могут договориться по поводу стоимости футболиста. 

Напомним, что «Зенит» намерен получить за 27-летнего нападающего €5 млн. «Ювентус», в свою очередь, предлагает €1 млн и ещё €2 млн в виде бонусов. В нынешнем сезоне иранец провёл 21 матч, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за форварда «Монако» Изидора €2,5 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить