Источник: переговоры «Зенита» и «Ювентуса» по Азмуну зашли в тупик
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По информации Tuttosport, переговоры между клубами зашли в тупик. Отмечается, что стороны не могут договориться по поводу стоимости футболиста.
Напомним, что «Зенит» намерен получить за 27-летнего нападающего €5 млн. «Ювентус», в свою очередь, предлагает €1 млн и ещё €2 млн в виде бонусов. В нынешнем сезоне иранец провёл 21 матч, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за форварда «Монако» Изидора €2,5 млн.