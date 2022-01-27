«Локомотив» сыграет с «Мальмё» на втором сборе в Испании
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Железнодорожники проведут три игры в Испании. Помимо «Мальмё» (4 февраля), состоятся матчи со шведским «Гётеборгом» (10 февраля) и норвежским «Молде» (19 февраля).
Второй сбор «Локомотива» начнётся 1 февраля.
«Локомотив» (28 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует «Зенит» (38 очков).
Ранее сообщалось, что дубль Яна Кухты помог «Локомотиву» обыграть пражскую «Спарту» на сборе в Испании.