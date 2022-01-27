«Локомотив» сыграет с «Мальмё» на втором сборе в Испании

Московский «Локомотив» сыграет товарищеский матч со шведским «Мальмё» на втором учебно-тренировочном сборе в испанской Марбелье.

Железнодорожники проведут три игры в Испании. Помимо «Мальмё» (4 февраля), состоятся матчи со шведским «Гётеборгом» (10 февраля) и норвежским «Молде» (19 февраля).

Второй сбор «Локомотива» начнётся 1 февраля.

«Локомотив» (28 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует «Зенит» (38 очков).

Ранее сообщалось, что дубль Яна Кухты помог «Локомотиву» обыграть пражскую «Спарту» на сборе в Испании.