Дубль Кухты помог «Локомотиву» обыграть пражскую «Спарту» на сборе в Испании

Московский «Локомотив» одержал победу над пражской «Спартой» в контрольном матче в испанской Марбелье.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе железнодорожников дубль оформил новичок команды Ян Кухта, который забил на 13-й и 29-й минутах, а также отличился Гирано Керк на 86-й. У чешской команды голами отметились Ладислав Крейчи (60') и Томаш Чванчара (64').

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает шестое место, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в ближайшее время пройдёт плановое медобследование в Германии.