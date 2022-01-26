Дубль Кухты помог «Локомотиву» обыграть пражскую «Спарту» на сборе в Испании
- Legion-Media
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе железнодорожников дубль оформил новичок команды Ян Кухта, который забил на 13-й и 29-й минутах, а также отличился Гирано Керк на 86-й. У чешской команды голами отметились Ладислав Крейчи (60') и Томаш Чванчара (64').
После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает шестое место, набрав 28 очков.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в ближайшее время пройдёт плановое медобследование в Германии.