«РБ Спорт»: Антон Миранчук в ближайшее время пройдёт плановое медобследование в Германии
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Как сообщает «РБ Спорт», немецкие врачи попросили 26-летнего игрока приехать на обследование на один-два дня после нескольких тренировок.
Напомним, что осенью Антон уже лечился в Германии. Там он проходил реабилитацию после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года, а в расположение «Локо» хавбек вернулся в ноябре.
В этом сезоне Миранчук провёл в составе железнодорожников пять матчей и отдал одну результативную передачу.
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