«РБ Спорт»: Антон Миранчук в ближайшее время пройдёт плановое медобследование в Германии

В ближайшее время полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отправится в Германию, где пройдёт плановое медицинское обследование.

Как сообщает «РБ Спорт», немецкие врачи попросили 26-летнего игрока приехать на обследование на один-два дня после нескольких тренировок.

Напомним, что осенью Антон уже лечился в Германии. Там он проходил реабилитацию после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года, а в расположение «Локо» хавбек вернулся в ноябре.

В этом сезоне Миранчук провёл в составе железнодорожников пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее форвард «Динамо» Фёдор Смолов объяснил, почему «Локомотив» стал играть хуже при новом тренере.