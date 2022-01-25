«РБ Спорт»: Антон Миранчук в ближайшее время пройдёт плановое медобследование в Германии

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В ближайшее время полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отправится в Германию, где пройдёт плановое медицинское обследование.
«РБ Спорт»: Антон Миранчук в ближайшее время пройдёт плановое медобследование в Германии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «РБ Спорт», немецкие врачи попросили 26-летнего игрока приехать на обследование на один-два дня после нескольких тренировок. 

Напомним, что осенью Антон уже лечился в Германии. Там он проходил реабилитацию после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года, а в расположение «Локо» хавбек вернулся в ноябре.

В этом сезоне Миранчук провёл в составе железнодорожников пять матчей и отдал одну результативную передачу.

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