Смолов объяснил, почему «Локомотив» стал играть хуже при новом тренере

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Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о проблемах, которые возникли в столичном «Локомотиве» по ходу сезона.
Смолов объяснил, почему «Локомотив» стал играть хуже при новом тренере
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«Со сменой главного тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к положительным результатам. Игровая модель и требования кардинально поменялись, потому без должной физической готовности необходимо проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это тяжело сделать», — сказал Смолов официальному сайту «Динамо».

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Он привёл клуб к победе в Кубке России сезона-2020/21. По ходу текущего сезона серба на посту главного тренера сменил немец Маркус Гисдоль.

Ранее Смолов рассказал, как быстро согласился на переход в «Динамо».

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