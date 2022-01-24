Смолов объяснил, почему «Локомотив» стал играть хуже при новом тренере

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о проблемах, которые возникли в столичном «Локомотиве» по ходу сезона.

«Со сменой главного тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к положительным результатам. Игровая модель и требования кардинально поменялись, потому без должной физической готовности необходимо проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это тяжело сделать», — сказал Смолов официальному сайту «Динамо».

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Он привёл клуб к победе в Кубке России сезона-2020/21. По ходу текущего сезона серба на посту главного тренера сменил немец Маркус Гисдоль.

Ранее Смолов рассказал, как быстро согласился на переход в «Динамо».