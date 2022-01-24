Смолов рассказал, как быстро согласился на переход в «Динамо»

Новичок «Динамо» Фёдор Смолов рассказал об обстоятельствах своего перехода в команду из «Локомотива».

«Аргументов для перехода много и не нужно было, потому что, узнав об интересе «Динамо», я сразу сказал своему агенту, что точно заинтересован в переходе. Тогда и начались переговоры. Тренер команды Андрей Воронин мне тоже звонил. Рассказывал, что к нему обращались главный тренер и руководство клуба, расспрашивали, как и что. Я воодушевился этим. Сказал ему, что очень хочу вернуться в «Динамо». Всё это время мы были с ним на связи. Я спрашивал не так много. Мне было в целом всё понятно. Я ведь общался с ребятами из «Динамо», знал, как здесь всё выстроено. Каких-то глобальных вопросов не было, как и сомнений», — цитирует Смолова официальный сайт клуба.

31-летний форвард выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год с перерывом на аренды.

Ранее Смолов высказался о своих первых впечатлениях от работы с тренером «Динамо» Шварцем.