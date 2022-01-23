Смолов высказался о первых впечатлениях от работы с тренером «Динамо» Шварцем

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов поделился первыми впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Сандро Шварца.
Смолов высказался о первых впечатлениях от работы с тренером «Динамо» Шварцем
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Видна страсть, с которой Сандро Шварц относится к работе. Для него не бывает мелочей. Он хочет донести до нас своё видение футбола, чтобы мы вместе добивались результата», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

12 января Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива». В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за железнодорожников и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов бело-голубых в 2015 году.

Ранее сообщалось, что «Динамо» забило 12 безответных голов Вооружённым силам Катара, а Смолов оформил дубль.

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