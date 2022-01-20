«Динамо» забило 12 безответных голов Вооружённым силам Катара

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Московское «Динамо» на тренировочных сборах разгромило в товарищеском матче команду Вооружённых сил Катара.
«Динамо» забило 12 безответных голов Вооружённым силам Катара
  • Gettyimages.ru

Игра закончилась победой столичной команды со счётом 12:0.

Дублями отметились Фёдор Смолов, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин и Андрей Мазурин.

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

Ранее полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин прокомментировал переход форварда Фёдора Смолова в московский клуб.

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