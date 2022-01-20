«Динамо» забило 12 безответных голов Вооружённым силам Катара
- Gettyimages.ru
Игра закончилась победой столичной команды со счётом 12:0.
Дублями отметились Фёдор Смолов, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин и Андрей Мазурин.
«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).
Ранее полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин прокомментировал переход форварда Фёдора Смолова в московский клуб.
Всех с первой победой в 2022 🔥— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 20, 2022
Начали мощно 👏#ВТБтренировочныесборы#ДинамоВСКpic.twitter.com/3GK8PBysuO