Фомин: Смолов сразу вписался в «Динамо», будто давно за него выступает

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Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин прокомментировал переход форварда Фёдора Смолова в московский клуб.
Фомин: Смолов сразу вписался в «Динамо», будто давно за него выступает
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«Я Федю давно знаю: когда я только начинал в «Краснодаре», он там выступал. Плюс сейчас за сборную вместе играли. Он и футболист хороший, и человек прекрасный. Сразу вписался в команду, будто давно уже за неё выступает», — цитирует Фомина пресс-служба «Динамо».

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт форварда с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что Джеррард приглашает Суареса в «Астон Виллу».

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