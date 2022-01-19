Источник: Джеррард приглашает Суареса в «Астон Виллу»

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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заинтересован в приглашении в английскую команду уругвайского нападающего Луиса Суареса.
Источник: Джеррард приглашает Суареса в «Астон Виллу»
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Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своём Twitter.

Суарес уже отклонил предложения бразильских клубов. Он также заинтересован присоединиться к «Астон Вилле». Отмечается, что трансфер, с большей долей вероятности, состоится летом 2022 года.

В настоящий момент футболист выступает за мадридский «Атлетико». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах клуба, в которых забил восемь мячей.

Ранее Фомин поделился ожиданиями от стыкового матча сборной России с национальной командой Польши.

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