Источник: Джеррард приглашает Суареса в «Астон Виллу»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заинтересован в приглашении в английскую команду уругвайского нападающего Луиса Суареса.

Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своём Twitter.

Суарес уже отклонил предложения бразильских клубов. Он также заинтересован присоединиться к «Астон Вилле». Отмечается, что трансфер, с большей долей вероятности, состоится летом 2022 года.

В настоящий момент футболист выступает за мадридский «Атлетико». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах клуба, в которых забил восемь мячей.

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