Фомин — о стыковом матче с Польшей: всё зависит от нас

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин поделился ожиданиями от стыкового матча чемпионата мира 2022 года с национальной командой Польши.

«Соперник очень серьёзный, с такими звёздами, как Роберт Левандовски и Пётр Зелиньски. У них очень хороший состав. Но мы играем дома, на стадион придёт много болельщиков, и всё зависит от нас», — цитирует Фомина пресс-служба «Динамо».

Полуфинальный матч Россия — Польша состоится в «Лужниках» 24 марта. Игра начнётся в 20:00. В случае выхода в финал подопечные Валерия Карпина сыграют с победителем встречи Швеции и Чехии.

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