Карпин: сборная России будет играть в смелый футбол в стыковых матчах ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, в какой футбол будет играть национальная команда в стыковом турнире за право получить путёвку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.
Карпин: сборная России будет играть в смелый футбол в стыковых матчах ЧМ-2022
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«Обойма идёт примерно та же, за зиму у нас не появится новая. Блеснуть можно в одном матче, но, опять же, психология. Одно дело — играть и даже блистать в РПЛ, другое — играть в решающих и самых важных матчах года для сборной», — заявил Карпин в эфире Первого спортивного радио.

Карпин назвал сборную Польши тёмной лошадкой с хорошим подбором квалифицированных футболистов.

Сборная России 14 ноября потерпела поражение от Хорватии и упустила возможность напрямую пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Теперь команда Карпина сыграет в стыковом турнире ЧМ. В полуфинале плей-офф 24 марта Россия встретится с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта сыграет с победителем матча между командами Швеции и Чехии.

Ранее Карпин прокомментировал слова нападающего Фёдора Смолова о том, что национальная команда ещё до игры с Хорватией испугалась соперника.

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