Карпин — о словах Смолова про трусость в игре с Хорватией: его можно понять

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего Фёдора Смолова о том, что национальная команда ещё до игры с Хорватией испугалась соперника.
Карпин — о словах Смолова про трусость в игре с Хорватией: его можно понять
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«Понять это можно. Я после игры сказал про психологический настрой, Смолов подтвердил это. Ответственность за результат, перед фанатами, может, кто-то испугался громких имён соперника», — заявил в эфире Первого спортивного радио Карпин.

Сборная России 14 ноября потерпела поражение от Хорватии и упустила возможность напрямую пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Команда Карпина сыграет в марте в стыковом турнире ЧМ. В полуфинале плей-офф Россия встретится с Польшей.

Ранее сообщалось, что жена Карпина не исключила возвращение тренера в «Спартак».

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