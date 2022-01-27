Карпин — о словах Смолова про трусость в игре с Хорватией: его можно понять
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«Понять это можно. Я после игры сказал про психологический настрой, Смолов подтвердил это. Ответственность за результат, перед фанатами, может, кто-то испугался громких имён соперника», — заявил в эфире Первого спортивного радио Карпин.
Сборная России 14 ноября потерпела поражение от Хорватии и упустила возможность напрямую пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Команда Карпина сыграет в марте в стыковом турнире ЧМ. В полуфинале плей-офф Россия встретится с Польшей.
Ранее сообщалось, что жена Карпина не исключила возвращение тренера в «Спартак».