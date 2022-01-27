Карпин — о словах Смолова про трусость в игре с Хорватией: его можно понять

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего Фёдора Смолова о том, что национальная команда ещё до игры с Хорватией испугалась соперника.

«Понять это можно. Я после игры сказал про психологический настрой, Смолов подтвердил это. Ответственность за результат, перед фанатами, может, кто-то испугался громких имён соперника», — заявил в эфире Первого спортивного радио Карпин.

Сборная России 14 ноября потерпела поражение от Хорватии и упустила возможность напрямую пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Команда Карпина сыграет в марте в стыковом турнире ЧМ. В полуфинале плей-офф Россия встретится с Польшей.

Ранее сообщалось, что жена Карпина не исключила возвращение тренера в «Спартак».