Источник назвал условие, при котором Азмун может перейти в «Байер» зимой

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун сможет перейти в «Байер» в зимнее трансферное окно, если российский клуб договорится о покупке форварда «Интернасьонала» Юри Альберто.

Об этом сообщает Kicker. В настоящий момент «Байер» ведёт переговоры с «Зенитом» и готов заплатить за иранца €2—3 млн.

Иранец уже подписал контракт с леверкузенским клубом, поскольку его нынешнее соглашение с питерцами истекает летом 2022 года.

По информации ряда СМИ, «Зенит» ведёт переговоры с «Интернасьоналом» по Альберто. 27 января бразилец должен вылететь в Россию для прохождения медосмотра.

Ранее сообщалось, что «Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели по медицинским показаниям.