Источник назвал условие, при котором Азмун может перейти в «Байер» зимой
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Об этом сообщает Kicker. В настоящий момент «Байер» ведёт переговоры с «Зенитом» и готов заплатить за иранца €2—3 млн.
Иранец уже подписал контракт с леверкузенским клубом, поскольку его нынешнее соглашение с питерцами истекает летом 2022 года.
По информации ряда СМИ, «Зенит» ведёт переговоры с «Интернасьоналом» по Альберто. 27 января бразилец должен вылететь в Россию для прохождения медосмотра.
Ранее сообщалось, что «Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели по медицинским показаниям.