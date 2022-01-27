Источник назвал условие, при котором Азмун может перейти в «Байер» зимой

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Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун сможет перейти в «Байер» в зимнее трансферное окно, если российский клуб договорится о покупке форварда «Интернасьонала» Юри Альберто.
Источник назвал условие, при котором Азмун может перейти в «Байер» зимой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Kicker. В настоящий момент «Байер» ведёт переговоры с «Зенитом» и готов заплатить за иранца €2—3 млн.

Иранец уже подписал контракт с леверкузенским клубом, поскольку его нынешнее соглашение с питерцами истекает летом 2022 года.

По информации ряда СМИ, «Зенит» ведёт переговоры с «Интернасьоналом» по Альберто. 27 января бразилец должен вылететь в Россию для прохождения медосмотра.

Ранее сообщалось, что «Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели по медицинским показаниям.

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