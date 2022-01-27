«Матч ТВ»: «Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели по медицинским показаниям

Нападающему «Зенита» Сердару Азмуну запрещено тренироваться в ближайшие две недели по медицинским показаниям.

По информации «Матч ТВ», после медицинского обследования в «Байере» Азмуну пришло заключение о запрете тренироваться в течение двух недель.

22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита». Из-за этого в Санкт-Петербурге якобы остались недовольны игроком и захотели перевести его в дубль.

Напомним, что «Зенит» отказался отпускать Азмуна в расположение сборной Ирана на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатил Кокорину, чтобы он перешёл в «Фиорентину».