Варела объяснил свои слова про сокрытие «Динамо» информации о его заболевании COVID-19

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Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела объяснил своё высказывание о том, что клуб скрывал информацию о его заболевании коронавирусом.
Варела объяснил свои слова про сокрытие «Динамо» информации о его заболевании COVID-19
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху вокруг моих слов. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неверно интерпретированы. Честно говоря, я сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, ещё и с такими якобы моими словами. Я действительно не вакцинирован, о чём сказал в сборной. В нашем клубе очень серьёзно соблюдаются антикоронавирусные меры. Я регулярно тестируюсь, положительных ни разу не было. Лишь тест на антитела показал, что они у меня имеются, возможно, я бессимптомно перенёс заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда именно это было. В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, которую получил на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Сейчас я собираюсь сделать прививку», — цитирует слова Варелы пресс-служба московского клуба.

Накануне ESPN приводил слова уругвайца, который якобы заявил, что «Динамо» скрыло его положительный тест на коронавирус, что позволило ему выйти на поле спустя 12 дней после заболевания. В противном случае ему пришлось бы пропустить от 15 до 20 дней.

Ранее в РПЛ отреагировали на заявление Варелы о сокрытии его положительного теста на коронавирус.

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