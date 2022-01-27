В РПЛ отреагировали на заявление Варелы о сокрытии его положительного теста на коронавирус

В Российской премьер-лиге (РПЛ) отреагировали на заявление игрока «Динамо» Гильермо Варелы о том, что клуб скрыл информацию о его положительном тесте на коронавирус.

Игрок «Динамо» Варела отсутствовал в заявке на матч с «Краснодаром» 6 ноября и QR-код для прохода в «чистую зону» и спортивный отсек не получал, сообщает пресс-служба РПЛ.

В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдает при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Он даёт доступ в «чистую зону».

Ранее Варела заявил, что «Динамо» скрывало информацию о коронавирусе в команде.