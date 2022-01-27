В РПЛ отреагировали на заявление Варелы о сокрытии его положительного теста на коронавирус

Короткая ссылка
В Российской премьер-лиге (РПЛ) отреагировали на заявление игрока «Динамо» Гильермо Варелы о том, что клуб скрыл информацию о его положительном тесте на коронавирус.
В РПЛ отреагировали на заявление Варелы о сокрытии его положительного теста на коронавирус
  • Gettyimages.ru

Игрок «Динамо» Варела отсутствовал в заявке на матч с «Краснодаром» 6 ноября и QR-код для прохода в «чистую зону» и спортивный отсек не получал, сообщает пресс-служба РПЛ.

В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдает при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Он даёт доступ в «чистую зону».

Ранее Варела заявил, что «Динамо» скрывало информацию о коронавирусе в команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить