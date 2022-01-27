Варела заявил, что «Динамо» скрывало информацию о коронавирусе в команде

Защитник московского «Динамо» Гильермо Варела рассказал, как клуб скрывал информацию о его положительном тесте на коронавирус.

«Динамо» никогда не объявляло о моём коронавирусе официально, потому что, если бы клуб это сделал, то, по санитарному регламенту, я должен был отсутствовать в команде от 15 до 20 дней», — цитирует Варелу ESPN.

Он также добавил, что отсутствовал из-за коронавируса в команде десять дней, а на 12-й уже играл. Он отметил, что руководство «Динамо» не говорило футболистам о вакцинации.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 36 очков.

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