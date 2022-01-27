«Чемпионат»: клуб АПЛ проявляет интерес к Фомину

Английский «Кристал Пэлас» проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Даниилу Фомину.

«Под первым номером в списке «Кристал Пэлас» идёт голландский полузащитник Донни ван де Бек. Но в случае срыва переговоров с «Манчестер Юнайтед» они рассмотрят возможность приобретения Фомина», — цитирует «Чемпионат» источника, знакомого с ситуацией.

Фомин выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Фомин сыграл 19 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Варела заявил, что «Динамо» скрывало информацию о коронавирусе в команде.