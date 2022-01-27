Агент Лунёва рассказал о разбирательствах с «Зенитом» по поводу невыплаты долгов

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, сообщил, что в ближайшее время он может обратиться в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в связи с задолженностью «Зенита» перед его клиентом по бонусам за чемпионство и отпускным в период выступлений за петербургский клуб.

«В начале следующей недели мы подадим претензию в клуб. Если в течение десяти дней нам не дадут ответ, то мы обратимся в палату. Всё это время с нами никто не пытался договариваться, а наша позиция никак не изменилась. Ранее мы встречались с исполнительным директором «Зенита» Максимом Погореловым, я ему подготовил и принёс все документы, расчёты, однако обсуждать со мной цифры и конкретику он не захотел. Затем один из сотрудников клуба связался непосредственно с Лунёвым, который на тот момент был в расположении сборной России, но Андрей попросил все вопросы решать со мной. Конструктивный диалог, видимо, в «Зените» вести так никто не хочет. Наша позиция проста: мы можем проиграть дело, однако это не означает, что мы не должны бороться за правду. На мой взгляд, она за нами. Андрей добросовестно выполнял свою работу, играя за «Зенит», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

30-летний вратарь выступал за питерцев с 2017 по 2021 год, после чего покинул команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Лунёв успешно перенёс операцию на голеностопе.