Лунёв успешно перенёс операцию на голеностопе

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв был успешно прооперирован в Германии.

«Андрей Лунёв прооперирован. Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно. С завтрашнего дня начинается процесс реабилитации», — написал агент игрока Антон Смирнов в своём Telegram-канале.

30-летнему вратарю потребуется около 6—10 недель на полное восстановление.

16 января на тренировке в игровом эпизоде Лунёв повредил голеностоп. По результатам МРТ стало известно, что у него повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге.

Лунёв перешёл в «Байер» летом 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл один матч в Лиге Европы. Россиянин заключил контракт с немецким клубом до 2023 года.

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