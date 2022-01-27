Агент Миранчука: не знаю, откуда у итальянских журналистов информация об интересе «Лацио»

Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о том, что его клиент может продолжить карьеру в «Лацио».

«Я так понимаю, что итальянские издания просто перепечатывают информацию, всё идет оттуда. Наверно, стоит задать вопрос журналистам из Италии, откуда у них подобная информация и что они знают. У нас уже был с «Дженоа» договор подписан, также были «Торино», «Венеция». Честно говоря, я слухи не комментирую и не обращаю на них внимания — это не в моих правилах. Пока что мне сказать нечего. Лёша вчера диагностировался, дальше будет углублённое медицинское обследование задней поверхности бедра. Сейчас все мысли о том, чтобы всё было в порядке и не было серьёзной травмы», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук получил травму задней поверхности бедра в матче 23-го тура Серии А с «Лацио» (0:0).

В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Лацио».