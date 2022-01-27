Источник: Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Лацио»

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Лацио».
Источник: Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Лацио»
  • Gettyimages.ru

По информации Il Messaggero, «Лацио» хочет приобрести Миранчука на замену форварду Ведату Мурики, который собирается перейти в «Мальорку».

Напомним, что соглашение между Миранчуком и «Аталантой» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах своей команды, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

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