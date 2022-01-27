Глушаков рассказал о цели привести «Спартак» к чемпионству в качестве тренера

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказал своё мнение о российских тренерах, а также заявил о намерении в будущем выиграть чемпионство, возглавляя московский «Спартак».

«Наши тренеры иногда ходят по кругу, из одного клуба в другой. Бывает, что владельцы хотят чего-то нового, а когда приезжают новые тренеры, то результата тоже нет. Российские тренеры всегда на слуху, о них постоянно будут говорить — и припоминать, что не добились результата. Выигрываешь — ты на коне. Проигрываешь — будут хаять. У нас так заведено», — сказал Глушаков Sport24.

Также экс-футболист «Спартака» высказался о череде иностранных тренеров в московском клубе.

«Они ждут, когда я закончу карьеру. Приду и буду тренером. В качестве тренера взять чемпионство — да, есть такая цель», — добавил Глушаков.

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионский титул в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры. Глушаков был капитаном той команды.

Ранее Глушаков заявил, что молодые футболисты должны в ФНЛ набить шишки, а потом играть в РПЛ.