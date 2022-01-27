Глушаков рассказал о цели привести «Спартак» к чемпионству в качестве тренера

Короткая ссылка
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказал своё мнение о российских тренерах, а также заявил о намерении в будущем выиграть чемпионство, возглавляя московский «Спартак».
Глушаков рассказал о цели привести «Спартак» к чемпионству в качестве тренера
  • Gettyimages.ru

«Наши тренеры иногда ходят по кругу, из одного клуба в другой. Бывает, что владельцы хотят чего-то нового, а когда приезжают новые тренеры, то результата тоже нет. Российские тренеры всегда на слуху, о них постоянно будут говорить — и припоминать, что не добились результата. Выигрываешь — ты на коне. Проигрываешь — будут хаять. У нас так заведено», — сказал Глушаков Sport24.

Также экс-футболист «Спартака» высказался о череде иностранных тренеров в московском клубе.

«Они ждут, когда я закончу карьеру. Приду и буду тренером. В качестве тренера взять чемпионство — да, есть такая цель», — добавил Глушаков.

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионский титул в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры. Глушаков был капитаном той команды.

Ранее Глушаков заявил, что молодые футболисты должны в ФНЛ набить шишки, а потом играть в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить