Глушаков: молодые футболисты должны в ФНЛ набить шишки, а потом играть в РПЛ
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- РИА Новости
«Молодых футболистов искусственно засовывают в состав — и неважно, готовы они играть в Премьер-лиге или нет. Они сначала должны в ФНЛ набить шишки, полетать, узнать, что такое футбольная жизнь», — цитирует Глушакова Sport24.
Он привёл в пример «Зенит», где в основном играют опытные футболисты и легионеры. По мнению Глушакова, причина их успеха кроется в этом. Он считает, что в связи с наплывом молодёжи в клубах России искусственно убирают зрелых игроков.
Напомним, что по итогам первой половины сезона лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Зенит», набравший в 18 матчах 38 очков.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит «Интернасьоналу» €17 млн за Алберто.