Глушаков: молодые футболисты должны в ФНЛ набить шишки, а потом играть в РПЛ

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о молодых игроках в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глушаков: молодые футболисты должны в ФНЛ набить шишки, а потом играть в РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Молодых футболистов искусственно засовывают в состав — и неважно, готовы они играть в Премьер-лиге или нет. Они сначала должны в ФНЛ набить шишки, полетать, узнать, что такое футбольная жизнь», — цитирует Глушакова Sport24.

Он привёл в пример «Зенит», где в основном играют опытные футболисты и легионеры. По мнению Глушакова, причина их успеха кроется в этом. Он считает, что в связи с наплывом молодёжи в клубах России искусственно убирают зрелых игроков.

Напомним, что по итогам первой половины сезона лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Зенит», набравший в 18 матчах 38 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит «Интернасьоналу» €17 млн за Алберто.

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