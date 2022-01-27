«Матч ТВ»: «Зенит» заплатит «Интернасьоналу» €17 млн за Алберто

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Стало известно, сколько санкт-петербургский «Зенит» заплатит бразильскому «Интернасьоналу» за форварда Юри Алберто.
«Матч ТВ»: «Зенит» заплатит «Интернасьоналу» €17 млн за Алберто
  • Gettyimages.ru

По информации «Матч ТВ», «Зенит» заплатит бразильскому клубу около €17 млн за футболиста. Отмечается, что питерский клуб не будет дополнительно оплачивать срочность трансфера.

Алберто может перебраться в Россию уже в зимнее трансферное окно, хотя в «Интернасьонале» заявляли, что он останется в команде до лета.

В минувшем сезоне футболист сыграл за клуб 33 матча в бразильской Серии А, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Лацио».

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