Глушаков: очень хочется поехать на чемпионат мира в Катар

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о желании выступить за сборную России на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Глушаков: очень хочется поехать на чемпионат мира в Катар
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Никогда не скрывал свою мотивацию. Играю на высоком уровне, чтобы быть в главной команде. Очень хочется поехать на чемпионат мира», — цитирует Глушакова Sport24.

Напомним, что Валерий Карпин осенью вызывал Дениса Глушакова в сборную России, но тот покинул расположение команды из-за повреждения.

Подопечные Карпина сыграют в стыковом матче чемпионата мира 2022 года с Польшей. Он пройдёт 24 марта в Москве.

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