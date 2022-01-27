Глушаков: очень хочется поехать на чемпионат мира в Катар
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- РИА Новости
«Никогда не скрывал свою мотивацию. Играю на высоком уровне, чтобы быть в главной команде. Очень хочется поехать на чемпионат мира», — цитирует Глушакова Sport24.
Напомним, что Валерий Карпин осенью вызывал Дениса Глушакова в сборную России, но тот покинул расположение команды из-за повреждения.
Подопечные Карпина сыграют в стыковом матче чемпионата мира 2022 года с Польшей. Он пройдёт 24 марта в Москве.
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