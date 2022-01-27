В «Зените» рассказали, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана

В санкт-петербургском «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг иранского нападающего Сердара Азмуна и его вызова в национальную команду.

«Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму», — цитирует пресс-службу клуба Sport24.

Также в сообщении говорится о том, что вызов Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом. По информации «Зенита», руководство уже уведомило о своём решении ФИФА.

Напомним, что Федерация футбола Ирана пожаловалась в ФИФА на отказ «Зенита» отпускать нападающего Сердара Азмуна в национальную команду на матчи квалификации. Отмечается, что 24 января Азмун сдал положительный тест на коронавирус, а 26 января якобы сдал отрицательный.

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