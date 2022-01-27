Федерация футбола Ирана пожаловалась в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна

Хоссейн Шарифи, директор Федерации футбола Ирана по связям с общественностью, заявил, что петербургский «Зенит» отказался отпускать нападающего Сердара Азмуна в национальную команду на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Присутствие Азмуна очень важно для сборной и для федерации. К сожалению, несмотря на приложенные федерацией и национальной командой усилия, «Зенит» не стал с нами сотрудничать должным образом, что выглядит странно и требует разбирательства», — цитирует Шарифи Mehr.

По его словам, иранская сторона уже направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и хочет, чтобы расследование было проведено как можно скорее.

«Мы не оставим это без внимания, учитывая то, что подобное сотрудничество регламентируется ФИФА», — добавил Шарифи.

22 января леверкузенский «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита». Из-за этого в Санкт-Петербурге якобы остались недовольны игроком и захотели перевести его в дубль.

При этом 24 января Азмун сдал положительный тест на коронавирус, а 26 января якобы сдал отрицательный.

Ранее сообщалось, что «Байер» близок к договорённости с «Зенитом» о переходе Азмуна зимой.