РИА Новости: Дюков и Матыцин провели встречу по поводу введения Fan ID

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и министр спорта Олег Матыцин провели встречу по поводу возможного введения Fan ID.

Как сообщает РИА Новости, встреча носила плановый характер, а обсуждались на ней конкретные аспекты применения системы на футбольных матчах, с тем чтобы сделать её максимально удобной и прозрачной для болельщиков.

Напомним, что Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Фанатские объединения, в свою очередь, объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала маловероятным введение Fan ID в Российской премьер-лиге.