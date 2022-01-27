РИА Новости: Дюков и Матыцин провели встречу по поводу введения Fan ID

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и министр спорта Олег Матыцин провели встречу по поводу возможного введения Fan ID.
РИА Новости: Дюков и Матыцин провели встречу по поводу введения Fan ID
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Как сообщает РИА Новости, встреча носила плановый характер, а обсуждались на ней конкретные аспекты применения системы на футбольных матчах, с тем чтобы сделать её максимально удобной и прозрачной для болельщиков.

Напомним, что Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Фанатские объединения, в свою очередь, объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала маловероятным введение Fan ID в Российской премьер-лиге.

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