Журова: Fan ID — это для международных соревнований

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Депутат Госдумы Светлана Журова считает маловероятным введение электронного паспорта болельщика (Fan ID) в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Журова: Fan ID — это для международных соревнований
  • globallookpress.com

«Надо смотреть по ситуации. В данный момент я не вижу необходимости принятии закона о Fan ID в футболе. Может, эта необходимость возникнет. Сейчас, по моему мнению, его вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионах и охрану. Я не люблю говорить в сослагательном наклонении, поскольку это потом используется в заголовках. Говорю как есть. Болельщики потому и начали бойкотировать матчи, хотя ещё ничего не принято. Уже есть информация, что Fan ID в РПЛ совсем не будет. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в данном законе ни разу не звучал!» — цитирует Журову «Рейтинг Букмекеров».

17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. 

Фанатские объединения ряда клубов, в частности «Спартака», «Зенита» и «Ростова», уже успели выступить против данного закона.

Ранее фанаты «Ротора» заявили, что будут бойкотировать матчи из-за Fan ID.

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