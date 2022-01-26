Журова: Fan ID — это для международных соревнований

Депутат Госдумы Светлана Журова считает маловероятным введение электронного паспорта болельщика (Fan ID) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Надо смотреть по ситуации. В данный момент я не вижу необходимости принятии закона о Fan ID в футболе. Может, эта необходимость возникнет. Сейчас, по моему мнению, его вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионах и охрану. Я не люблю говорить в сослагательном наклонении, поскольку это потом используется в заголовках. Говорю как есть. Болельщики потому и начали бойкотировать матчи, хотя ещё ничего не принято. Уже есть информация, что Fan ID в РПЛ совсем не будет. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в данном законе ни разу не звучал!» — цитирует Журову «Рейтинг Букмекеров».

17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Фанатские объединения ряда клубов, в частности «Спартака», «Зенита» и «Ростова», уже успели выступить против данного закона.

Ранее фанаты «Ротора» заявили, что будут бойкотировать матчи из-за Fan ID.