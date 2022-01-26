Фанаты «Ротора» заявили, что будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

Фанатское объединение ФК «Ротор» Mjollnir Firm выступило с заявлением о бойкоте матчей из-за введения электронного паспорта болельщика (Fan ID).

«Коллектив Mjollnir Firm официально заявляет о присоединении к бойкоту Fan ID! Мы отказываемся от посещения всех мероприятий с Fan ID! Возможно, что это не коснётся игр ФНЛ и ФНЛ-2, однако наше решение солидарно со многими фанатскими движениями России. Мнение коллектива Mjollnir Firm может не совпадать с мнением всего волгоградского движения, однако мы единогласно так решили! Фанат — не преступник! Стадион — не тюрьма!» — говорится в заявлении фанатов волгоградского клуба на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне фанатские объединения «Зенита», «Ростова» и «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, закон о котором будет введён с 1 июня 2022 года. Оформить документ можно будет на портале «Госуслуги».

Ранее Песков заявил о необходимости диалога с фанатами по Fan ID.