Медведев высказался о негативной реакции болельщиков на его слова о Джоковиче

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отнёсся к негативной реакции трибун после его слов о первой ракетке мира Новаке Джоковиче по окончании четвертьфинального матча Australian Open с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Да, трибуны засвистели. Опять же, как человек я стараюсь быть честным во всём. Иногда я не могу говорить то, что думаю, потому что мы живём в такое время. Что касается их реакции, я просто старался быть честен с ними, объяснить зрителям, какие чувства испытывал по ходу матча. Мне на самом деле нравится быть честным», — сказал Медведев на пресс-конференции после игры.

Напомним, что Медведева спросили, о чём он думал, когда уступал 0:2, а Даниил ответил: «Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал: «А что бы сейчас сделал Новак?» Это то, что прошло через моё сознание. Новак — великий чемпион, так же как Рафа и Роджер».

Джокович является действующим чемпионом турнира. Серба не пустили в Австралию на соревнования из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков заявил, что Медведев лёг костьми для победы над Оже-Альяссимом.