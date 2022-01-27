Чесноков: Медведев лёг костьми для победы над Оже-Альяссимом

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Это был лучший матч в карьере Оже-Альяссима. Он сейчас в бешеной форме. Но несмотря на его постоянное давление, Даня сумел вернуться и переломить ход матча. Это феноменально, что он не сломался и довёл игру до победного конца. Медведев лёг костьми, чтобы выиграть этот матч», — цитирует Чеснокова Sport24.

По его мнению, в пятом сете уже чувствовалось, насколько сильно устали оба игрока.

«Но Медведев всё равно находил в себе силы потрясающе подавать и бежать вперёд. Молодец, что задавил Оже-Альяссима. Надеюсь, он успеет чисто физически восстановиться к матчу против Циципаса», — добавил Чесноков.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Медведев объяснил, почему во время матча с Оже-Альяссимом назвал идиотом оператора.