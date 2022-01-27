TMW: «Химки» хотят приобрести Кокорина, но не готовы тратить деньги на его трансфер
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Об этом сообщает Tuttomercatoweb. В связи с этим возвращение 30-летнего игрока в Российскую премьер-лигу практически невозможно без разрыва контракта с «Фиорентиной». Флорентийцы же всё ещё нацелены найти новую команду Александру.
Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает возможность расторжения контракта с Кокориным.