TMW: «Химки» хотят приобрести Кокорина, но не готовы тратить деньги на его трансфер

Подмосковный футбольный клуб «Химки» хочет подписать российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, однако не готов тратить деньги на его переход.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb. В связи с этим возвращение 30-летнего игрока в Российскую премьер-лигу практически невозможно без разрыва контракта с «Фиорентиной». Флорентийцы же всё ещё нацелены найти новую команду Александру.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает возможность расторжения контракта с Кокориным.