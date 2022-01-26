Viola News: «Фиорентина» рассматривает возможность расторжения контракта с Кокориным

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» рассматривает возможность расторжения контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

Как сообщает Viola News со ссылкой на Corriere dello Sport, флорентийцы готовы расстаться с россиянином в зимнее трансферное окно, однако на него никто не претендует. В связи с этим остаётся только вариант с расторжением контракта, который рассчитан до 2024 года.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее бывший вратарь сборной России Владимир Габулов выразил мнение, что у Кокорина есть всё для игры в «Фиорентине», но ему дают мало шансов.