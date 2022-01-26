Плющенко сообщил о своей госпитализации

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что попал в больницу.

Об этом спортсмен и тренер сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Никто не знает, что может с тобой произойти. Вроде бы здоров-здоров, и бац-бац — не здоров. Поэтому берегите себя и следите за своим здоровьем. Слава богу, у меня всё в порядке», — сказал Плющенко на видео.

Он также поблагодарил врачей и пожелал своим поклонникам беречь себя и следить за питанием.

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной всё хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!» — подписал пост Плющенко.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что выписалась из больницы.