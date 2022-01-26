Плющенко сообщил о своей госпитализации

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что попал в больницу.
Плющенко сообщил о своей госпитализации
  • Gettyimages.ru

Об этом спортсмен и тренер сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Никто не знает, что может с тобой произойти. Вроде бы здоров-здоров, и бац-бац — не здоров. Поэтому берегите себя и следите за своим здоровьем. Слава богу, у меня всё в порядке», — сказал Плющенко на видео.

Он также поблагодарил врачей и пожелал своим поклонникам беречь себя и следить за питанием.

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной всё хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!» — подписал пост Плющенко. 

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что выписалась из больницы.

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