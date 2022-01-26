Фёдор Емельяненко рассказал, почему не ищет оправдания своим поражениям

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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко объяснил, почему никогда не ищет оправдания своим поражениям.
Фёдор Емельяненко рассказал, почему не ищет оправдания своим поражениям
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«Если так произошло, то, значит, так и нужно. Зачем гадать о том, что могло было бы быть или не случилось. Я принял решение биться с Бейдером, и я побился. Я никогда не ищу оправдания своим поражениям. Знаете, у меня были определённые трудности на протяжении карьеры, но я даже не хочу говорить о  них, поскольку я принял решение биться. Возможность отказаться, я думаю, у меня была, но я принял решение биться. Не стоит искать оправдания. Зачем?»  — сказал Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу»

За профессиональную карьеру 45-летний Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений и ещё один бой признан несостоявшимся. В последний раз россиянин проигрывал в январе 2019 года, когда был нокаутирован американцем Райаном Бейдером.

Ранее сообщалось, что Ян поднялся на девятое место в рейтинге P4P от UFC.

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