Ксения Шойгу представит первую в России книгу об истории триатлона

Презентация книги «Триатлон. История» пройдёт 27 января в Московском доме книги.

В книге собраны живые рассказы свидетелей значимых событий в этом виде спорта, а также многочисленные фотографии и документы, предоставленные действующими и бывшими триатлетами из России, Европы и Америки.

Над книгой работала Федерация триатлона России, атлеты и люди, которые стояли у истоков развития триатлона в Советском Союзе, проживающие как в России, так и за рубежом.

«Для меня эта книга — своеобразное погружение в мир триатлона: как и где всё начиналось? Когда и откуда пришло к нам? Я бы хотела, чтобы у людей, которые действительно любят этот спорт, сложилась полная картина, частью которой они тоже являются, чтобы стало понятно, что ты можешь гордиться тем, чем ты занимаешься», — заявила президент ФТР Ксения Шойгу.

Ранее сообщалось, что Ксения Шойгу завершила работу над книгой «Триатлон. История».