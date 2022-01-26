Ксения Шойгу представит первую в России книгу об истории триатлона
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В книге собраны живые рассказы свидетелей значимых событий в этом виде спорта, а также многочисленные фотографии и документы, предоставленные действующими и бывшими триатлетами из России, Европы и Америки.
Над книгой работала Федерация триатлона России, атлеты и люди, которые стояли у истоков развития триатлона в Советском Союзе, проживающие как в России, так и за рубежом.
«Для меня эта книга — своеобразное погружение в мир триатлона: как и где всё начиналось? Когда и откуда пришло к нам? Я бы хотела, чтобы у людей, которые действительно любят этот спорт, сложилась полная картина, частью которой они тоже являются, чтобы стало понятно, что ты можешь гордиться тем, чем ты занимаешься», — заявила президент ФТР Ксения Шойгу.
Ранее сообщалось, что Ксения Шойгу завершила работу над книгой «Триатлон. История».