Дедушка Адамова: я буду счастлив, если Арсен заиграет в «Зените»
- РИА Новости
«Я буду счастлив, если он там заиграет, и все будут довольны — и болельщики, и руководство, которое заплатило за него большие деньги», — цитирует дедушку футболиста «РБ Спорт».
Он добавил, что Адамов был близок перейти в «Локомотив», но стороны не сумели договориться. Также Алханов отметил, что выступать за «Зенит» — это престиж.
Адамов подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26. Футболист выступал за «Урал» с января 2021 года. В нынешнем сезоне Адамов провёл 19 матчей за команду и забил один мяч.
Ранее Лесовой начал тренироваться в общей группе «Динамо».