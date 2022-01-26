Дедушка Адамова: я буду счастлив, если Арсен заиграет в «Зените»

Дедушка Арсена Адамова Хайдар Алханов отреагировал на переход внука из «Урала» в «Зенит».

«Я буду счастлив, если он там заиграет, и все будут довольны — и болельщики, и руководство, которое заплатило за него большие деньги», — цитирует дедушку футболиста «РБ Спорт».

Он добавил, что Адамов был близок перейти в «Локомотив», но стороны не сумели договориться. Также Алханов отметил, что выступать за «Зенит» — это престиж.

Адамов подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26. Футболист выступал за «Урал» с января 2021 года. В нынешнем сезоне Адамов провёл 19 матчей за команду и забил один мяч.

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