Лесовой начал тренироваться в общей группе «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой начал тренировки в общей группе команды после травмы.

«Лесовой с командой. Сегодня Даня занимался в общей группе впервые с июля 2021 года. Мы скучали, Лес», — передаёт пресс-служба клуба.

Футболист пропустил полгода из-за парциального повреждения передней крестообразной связки колена. Травму он получил в июне 2021 года.

По итогам первой половины сезона «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 36 очков.

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