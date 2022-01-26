Лесовой начал тренироваться в общей группе «Динамо»
- РИА Новости
«Лесовой с командой. Сегодня Даня занимался в общей группе впервые с июля 2021 года. Мы скучали, Лес», — передаёт пресс-служба клуба.
Футболист пропустил полгода из-за парциального повреждения передней крестообразной связки колена. Травму он получил в июне 2021 года.
По итогам первой половины сезона «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 36 очков.
Ранее Глушаков предложил Жиркову переманить Азмуна в «Химки».