Глушаков предложил Жиркову переманить Азмуна в «Химки»

Российский полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков пошутил по поводу будущего иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Юрий Валентинович, зови его к нам», — написал Глушаков в комментариях в Instagram.

Напомним, что Юрий Жирков обратился к Сердару Азмуну в прямом эфире, заявив: «Давай в дубль «Зенита».

22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита», за что может быть переведён в дубль.

Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед».