Глушаков предложил Жиркову переманить Азмуна в «Химки»
- РИА Новости
«Юрий Валентинович, зови его к нам», — написал Глушаков в комментариях в Instagram.
Напомним, что Юрий Жирков обратился к Сердару Азмуну в прямом эфире, заявив: «Давай в дубль «Зенита».
22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита», за что может быть переведён в дубль.
Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед».