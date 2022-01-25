The Athletic — об Овечкине: русская машина никогда не ломается

Американское издание The Athletic оценило выступление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первой половине сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Оставшейся 31-й команде НХЛ не повезло — «русская машина никогда не ломается». Мы сильно недооценивали Овечкина. Его катание, мастерство, физическая форма и элитный бросок по-прежнему делают его одним из лучших нападающих. Он бросает вызов старению», — отметили журналисты The Athletic.

Напомним, что Овечкин опустился на второе место в снайперской гонке сезона в НХЛ. На счету у россиянина 29 забитых шайб. Лидером является форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер. В сезоне он забил 30 шайб.

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