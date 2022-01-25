Sportitalia: «Фиорентина» ответила отказом на предложение «Краснодара» о покупке Игора

Российский «Краснодар» интересуется бразильским защитником «Фиорентины» Игором Жулио.

Об этом сообщает Sportitalia. По информации источника, «Краснодар» сделал флорентийцам предложение о трансфере 23-летнего футболиста, но получил отказ, поскольку «Фиорентина» не хочет искать нового защитника этой зимой.

Контракт 23-летнего бразильца с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Игор принял участие в 17 матчах клуба во всех турнирах и отметился одним ассистом.

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