Sportitalia: «Фиорентина» ответила отказом на предложение «Краснодара» о покупке Игора

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Российский «Краснодар» интересуется бразильским защитником «Фиорентины» Игором Жулио.
Sportitalia: «Фиорентина» ответила отказом на предложение «Краснодара» о покупке Игора
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sportitalia. По информации источника, «Краснодар» сделал флорентийцам предложение о трансфере 23-летнего футболиста, но получил отказ, поскольку «Фиорентина» не хочет искать нового защитника этой зимой.

Контракт 23-летнего бразильца с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Игор принял участие в 17 матчах клуба во всех турнирах и отметился одним ассистом.

Ранее Галицкий объяснил назначение Фарке главным тренером «Краснодара».

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